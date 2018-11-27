愈戰愈勇！柯P選後網路聲量創新高 直逼總統蔡英文

柯文哲的臉書讚數於攀升至206萬人，當選貼文甚至高達51萬按讚，超過「你和那些反年改團體」留言的48萬，選後網路聲量又達新高峰。（資料圖）

2018-11-27 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在驚險的選舉結束後，網路人氣似乎又更上一層樓！今（27）日為止他的臉書讚數於攀升至206萬人，當選貼文甚至高達51萬按讚，超過「你和那些反年改團體」留言的48萬，其網路聲量又達新高峰。

此次九合一大選到了半夜才正式開完票，當時柯文哲勝選之夜直播影片的線上觀看人數竟超過17.5萬人，加上在開票現場與電視前守夜的支持者，等同有近20萬人於半夜仍關注最終結果。與此同時，網路論壇PTT的「八卦板」也有超過10萬人同時在板上關心選情，達到「紫爆」的人數門檻。

紫爆是PTT的一個用語，是指看板人氣達到10萬人以上的時候，會在看板前顯示一個紫色的「爆」字，也是鄉民們的重要目標，PTT於1995年創站，但直到2014年3月23日才終於因反黑箱服貿事件在八卦板正式達成。

而在此次選戰後，柯文哲的臉書讚數也從200萬攀升至206萬，逼近蔡英文的219萬個讚。而柯文哲的當選貼文至今也突破51萬人按讚，超越世大運時「你和那些反年改團體」的48萬讚。相比之下，蔡英文於2016年的當選貼文只有27萬人按讚。

而在推特方面，追蹤蔡英文的人數為30.5萬，柯文哲則為20.8萬人；但在Instagram，蔡英文的粉絲有43.5萬人，柯文哲則有67.4萬人。

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