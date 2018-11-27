反深澳電廠被蘇貞昌「拍肩拍肚」 陳志強高票連任里長

陳志強今年9月向蘇貞昌陳情反深澳燃煤電廠的訴求，卻受到「拍肩拍肚」對待。（記者林欣漢翻攝）

2018-11-27 12:03

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區龍山里長陳志強，今年9月向蘇貞昌陳情反深澳燃煤電廠的訴求，卻受到蘇貞昌「拍肩拍肚」對待，如今蘇貞昌參選新北市長落敗，高票連任的陳志強今天受訪表示，蘇貞昌曾做過全台最高的行政首長，對能源政策不能沒有立場，不管是贊成或反對興建燃煤電廠，都應表態，不能閃躲。

陳志強身兼反深澳燃煤電廠自救會長，今年9月底蘇貞昌在瑞芳成立競選總部，會後陳志強上前遞交深澳電廠健康風險評估報告，並希望蘇貞昌表態是否同意興建深澳燃煤電廠，卻遭蘇貞昌回以「拍肩拍肚」，當下陳志強相當錯愕，直呼「這到底是什麼意思？」

陳志強2014年首次參選龍山里長，即以322票當選，上週六他以534票高票連任，蘇貞昌則以約29萬票的差距敗給對手侯友宜。

今天記者問陳志強對蘇貞昌落選、以核養綠公投過關的看法，陳志強說，蘇貞昌曾做到行政院長這麼有份量、資格的位置，對能源政策不能沒有立場，今天不管中央決議是什麼，他既然要來選地方首長，就要表態蓋不蓋燃煤電廠，好歹要有立場，即使贊成也要說出來，盡力說服人民，不能都推給中央。

至於以核養綠公投過關，未來可能重啟核四，陳志強認為，若核四要再啟用，一定要花時間再進行測試運轉，不如把這些時間金錢拿來發展再生能源，後續也不用再面對核廢料的問題，如果有電力缺口發生的問題，最好的辦法是全民一起節電，做電力的有效調配，那2025年要達到非核家園的目標應該沒有問題。

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