是否隨蕭萬長訪中、小內閣怎麼選？ 侯友宜這樣說...

2018-11-27 12:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕2018縣市長選舉底定後，前副總統蕭萬長將於12月3日前往中國廈門參加企業家峰會，新北市新科市長侯友宜今天被問到，會不會與高雄的韓國瑜，在未上任前一起前往？侯友宜說，他就任後，會敞開心胸進行兩岸城市交流，以正向態度創造城市經濟和觀光旅遊。

侯友宜今天上午到中和參加感恩茶會，他被問到昨天總統蔡英文打電話給他，表達祝福，侯友宜說，台灣很小，不需要分你我、顏色，中央與地方要併肩作戰，不必考慮政黨，他向蔡英文表達希望未來新北市要請中央繼續協助，蔡英文回說「沒問題」。

對於未來的新北市小內閣人事，侯友宜說，他的要求很簡單，就是用同理心與市民黏在一塊，「就像我當警察38年一樣，不眠不休好好拚，不是來做官、是來做事」。

有媒體問到侯友宜，對駐日代表謝長廷這次選前返國，還以言語攻擊，侯友宜則是意有所指，「每個人都應該扮演好自己的角色，要克盡職守，犧牲奉獻，全力為國家做事，是每個人在工作崗位上應有的態度，愈重要的，更要對自己的角色嚴謹看待」。

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