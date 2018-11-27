是否跟進九二共識？ 侯友宜：城市交流敞開心胸

2018-11-27 11:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕當選新北市長的國民黨籍侯友宜，今天被問到是否跟進「九二共識」，侯友宜並未正面表態，僅強調對於中國的城市交流，會敞開心胸。

侯友宜今天舉行選後第1場感恩茶會，針對國民黨擬修改黨章，把新北、台中、高雄等新任百里侯列為當然中常委，侯友宜受訪表示，他在乎的是如何把新北市變得更好，在經濟、交通及治安等各方面加速推展，其他事情現在不去想那麼多。

對於蔡英文總統致電祝賀當選，侯友宜表示，謝謝總統的恭喜與祝福，希望選舉過後中央跟地方共同合作，讓新北市過安居樂業的好生活，他向總統建言，新北市因為人口很多，需要很多資源拚建設、帶動經濟，希望總統給予支持，總統也相當客氣回應，只要有需要，中央都會協助。

接到總統電話是否嚇一跳？侯友宜說，剛開始不知道號碼是誰所以沒有接，後來透過警界朋友聯繫上才回電，他強調，對總統職位還是要尊重，不只是尊重而已，希望大家要有共識，團結為台灣做事，中央、地方共同合作努力，為新北市民拚好日子。

針對新任高雄市長韓國瑜競選期間拋出對中國的態度是「九二共識」，是否跟進？侯友宜回應，對中國的城市交流他會敞開心胸，針對經濟、觀光旅遊等議題好好交流，才是人民期待的。

媒體詢問，對於國民黨內改革或中生代接班是否有興趣？侯友宜僅回應，「我現在是新北市長」。至於是否支持朱立倫參選總統，侯友宜說，朱現在是新北市長，把新北市政工作做好較重要，其他不是他現在想的事情。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/