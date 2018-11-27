馮翊綱「百場免費」改口 主播批：跟騙票有何不同？

馮翊綱選前誇口，若韓國瑜當選要在高雄免費演出百場，如今卻改口稱演出還是需要資金、要找贊助。（圖擷取自臉書「相聲瓦舍」粉專）

2018-11-27 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕知名「相聲瓦舍」劇團團長馮翊綱選前頻頻聲援韓國瑜，更誇口若韓國瑜當選要在高雄免費演出百場，如今韓國瑜真的當選，卻改口稱演出還是需要資金、要找贊助，對此，三立主播、政論節目主持人林楚茵痛批，「跟騙票有什麼不同？」

10月31日馮翊綱在他的生日這天，誇口若韓國瑜當選，「相聲瓦舍」將遷回高雄，且將在高雄免費演出百場慶賀，但昨天馮翊綱卻改口稱，並非完全遷回高雄，而是在高雄設立第二辦公室，百場則是在韓國於的8年任期中「我們會努力去做100場」，至於最關鍵的「免費」，馮翊綱解釋並非義演，還是需要錢、會找人贊助，被大批網友酸爆了。

對此，林楚茵在其粉絲專頁抨擊，「這是什麼100場？跟騙票有什麼不同？」選前說得像是義演，如今還是要錢，質疑「過去高雄是沒有表演可以看嗎？」大酸馮翊綱，「韓粉當選開始耍賴」。

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