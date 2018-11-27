要參選民進黨主席？ 陳水扁提2大政見

陳水扁今日在臉書上提出參選民進黨主席的2大政見。（資料照）

2018-11-27 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣九合一地方選舉落幕，全台灣縣市長版圖中，民進黨從4年前的13席大減至6席，國民黨則從6席大增至15席。面對民進黨大敗，蔡英文總統24日宣布辭去民進黨主席，讓各界相當關注接任人選。前總統陳水扁今日透露，不少人正在勸進他參選黨主席，甚至還提了2大政見。

前總統陳水扁今日在臉書以「阿扁要選黨主席」為題，稱自己是黨代表，當然可以參選。然而，陳水扁也在文中解釋，這是他的玩笑話，「那只是阿扁們在群組的勸進，不要當真！愛扁就不要害扁！」

陳水扁表示，他都幹過黨主席了，何必再回鍋選黨主席，一年2個月後的2020年二合一選舉一旦失利，「不也要再辭一次？」

然而，陳水扁仍提出參選黨主席的2大政見：第一，2020總統大選民進黨的黨內初選，「應經由黨員投票與民調，各佔50%產生總統候選人，黨員也應參與其他各項公職候選人的黨內初選提名，所佔比例不得低於30%」；第二，行政立法必須分立制衡，立法院民進黨團不應是行政院的橡皮圖章，「應容許黨籍立委發揮監督行政部門的角色功能」。

此外，陳水扁也預測，本週三的民進黨中常會，也許會上演對蔡英文的黨主席慰留秀。陳水扁說：「府秘書長與行政院長不也請辭後接受慰留嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/