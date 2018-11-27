南市多項建設進行中 李孟諺卸任倒數：把家顧好順利移交

2018-11-27 11:40

［記者劉婉君／台南報導］台南市新任市長將於12月25日宣誓就任，代理市長李孟諺表示，剩下近1個月的時間，重點在「把家顧好、順利移交」。

李孟諺表示，新團隊沒有蜜月期，希望讓新團隊在就職前就能對市政有所掌握，所以各局處已經開始整理資料，以向新團隊進行市政業務簡報，剩下將近1個月的時間，會減少外面的行程，增加內部會議。

行政院長賴清德在市長任內入閣，李孟諺於去年9月7日宣誓就職，成為台南市代理市長，如今即將卸下職務，他說，南市現在有多項重要的建設還在進行中，必須要對市民有所交待，所以除了準備交接的作業外，推展中的計畫還是會依照既定期程進行，不會刻意提前或延後。

目前南市正進行中的工程包括台江文化中心、台南美術館2館、市立圖書館新總館、亞太國際棒球訓練中心、會展中心、鐵路地下化等，還有多件招商案。

也有人關心李孟諺未來的規劃，李孟諺說，現在只想把該做的事做好，會與市府同仁堅持到最後一天，把每一天當成第一天一樣維持幹勁，讓新團隊可以很快上手，其他的還沒有想。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/