侯友宜首場感恩茶會 宣示「沒有朱侯團隊、只有市民團隊」

當選新北市長的國民黨籍侯友宜今天舉行首場感恩茶會，侯友宜向民眾宣示，就任第1天團隊就要立即上手，當官的人不要來，「沒有什麼侯團隊，沒有什麼朱團隊，只有市民團隊」（記者賴筱桐攝）

2018-11-27 11:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕當選新北市長的國民黨籍侯友宜今天舉行首場感恩茶會，侯友宜向民眾宣示，就任第1天團隊就要立即上手，當官的人不要來，「沒有什麼侯團隊，沒有什麼朱團隊，只有市民團隊」，市府要為市民好好做事。

侯友宜表示，民眾的小事就是他的大事，只有跟市民站在一起，解決問題，新北市才有機會，新北市的未來不是只有「接地氣」，而是要融入地氣，和市民綁在一起，市民需要他時，他永遠站在第一線。

侯友宜認為，當新北市長不要分任何顏色、黨派，心中只有「把事情做好」，人民期待的是怎麼拚「好日子」，包括經濟、交通、治安、教育、醫療照顧以及年輕人與老年人的照顧，都是未來他要打拚的目標。

侯友宜強調，市民給予這麼大的肯定，代表市民只要選擇一個認真務實做事的人，市民不需要政黨鬥來鬥去，那很無聊。未來4年他會加倍努力，在市政建設方面，市長朱立倫好的政策要延續，不符時代潮流的要改變，他一定大刀闊斧改變，永遠不怕得罪人，只認是非對錯向前走，把政治的氛圍降到最低。

侯友宜表示，當他就任那一天，每個人就立即上手，在既有的基礎上加倍努力，所有團隊成員必須和他一樣拚命，沒有這樣的認知就不要到他的團隊，「要來這裡當官的人不要來」。他強調，「沒有什麼侯團隊，沒有什麼朱團隊，只有市民團隊」。未來會跟議員、里長並肩作戰，構成堅強做事的團隊。

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