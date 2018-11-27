段宜康開砲！怒斥蔡英文、賴清德沒聽到人民心聲

民進黨立委段宜康怒斥閣揆賴清德與總統蔡英文。（記者黃耀徵攝）

2018-11-27 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一選舉大敗，綠委段宜康今（27日）上午在立法院質詢行政院長賴清德時，怒斥賴揆和總統蔡英文選後的態度令人不滿意，政府也沒有聽到人民的心聲。

段宜康表示，他今天原本要問普悠瑪事故調查的問題，資料也是準備跟普悠瑪相關的資料，但是他真的必須問「大選之後該怎麼做？」

段宜康說，在投票前他使出了渾身解數幫忙，開票後一方面不意外一方面卻很驚訝，不意外的是輸掉的縣市，驚訝的是竟然輸了那麼多票。

段宜康認為，選完後政府回應選民為何要教訓執政黨的內容，現在看來是令人失望，賴清德11月24日說要辭職，因為人民並不滿意政府施政，但應該要說出人民不滿意的內容到底是什麼。

段宜康指出，後來總統蔡英文又說政府不能停下腳步、不能自怨自艾，但他認為當然應該要停下腳步，去盤點過去的政策，並且真誠面對和檢討自己的責任。

段宜康表示，他不管敗選的責任要由誰來扛，但顯然人民是不滿意的，例如推行勞動政策時，真正受到傷害的是弱勢的勞工，政府所謂的改革和照顧弱勢，卻造成了傷害，卻從未回頭檢討和傾聽心聲。

段宜康說，人民所要的，就是讓政府知道民眾的生活不好，而且沒有辦法有前途，千萬不要以為這只是年輕人的憤怒。段宜康砲轟，「在國會議場的大家哪一個人沒辦法幫自己子女買房子的？在場的人都有能力，但年輕人有辦法嗎？」

段宜康指出，過去選民的憤怒讓國民黨下台，而民進黨上台後的改革當然有重要的地方，包括促轉條例和年金改革，但有沒有讓人民知道政府有聽到他們的聲音？並且和他們溝通？

段宜康感嘆，另一方面就前瞻計畫來說，能讓民眾生活變好嗎？薪水變高嗎？負得起學貸嗎？而現在的大學畢業生進入社會後，領的薪水是多少錢？台北市的房價物價漲了多少倍？這些都是政府需要去聆聽與理解的地方。

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