北市宣布雙城論壇下月舉辦 上海低調證實

台北市政府發言人劉奕霆昨宣布，將在下月20日與中國上海市舉辦雙城論壇。（資料照）

2018-11-27 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府在九合一大選後火速宣布，將在下月20日與中國上海市舉辦雙城論壇，內容以「循環經濟」為重點討論公共住宅與都市更新等議題，今天上海市台灣事務辦公室發布短訊，證實北市府昨日公布內容，但措詞含蓄低調。

北市昨天宣布，目前暫定主論壇在12月20日舉行，並邀請上海市長應勇出席，至少一定是副市長層級以上出席，地點則在討論中。上海市台辦今天也證實此事，不過發布短訊內容簡短，僅稱雙城論壇12月下旬在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。

不過，根據《聯合報》報導，消息人士認為，以當前兩岸形勢來看，上海市長應勇出席機率不高，可能率團赴台參加論壇的包括上海市委常委兼統戰部長鄭鋼淼，或分管涉台事務的副市長翁鐵慧等人。

報導也提到，上海與台北選前即有默契，一旦柯文哲連任，將在年底前舉辦雙城論壇，若今年底順利在台北舉辦論壇，明年將順勢回到上海主辦，可避開屆時台灣可能的政治紛擾。

《中央社》報導指出，上海台辦主任李文輝曾因「中國新歌聲」衝突事件，遭大陸委員會禁止訪台。另外，陸委會嚴格審查中國各級政府官員及相關人士來台，可能影響這次雙城論壇陸方出席層級。

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