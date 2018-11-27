反同公投釀創傷 學生送暖：社會不平等但能給擁抱

桃園武陵高中的學生在學校進行「Free Hugs」，給予公投後受傷的人們一個溫暖的擁抱，讓網友讚嘆十分窩心。（圖翻攝自網路）

2018-11-27 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選綁公投甫落幕，其中幸福盟提出的反同性婚姻3項公投案過關，讓許多挺同民眾相當落寞與難過。為了修復公投造成的社會對立與傷口，有桃園武陵高中的學生在學校進行「Free Hugs」，給予受傷的人們一個溫暖的擁抱，讓網友讚嘆十分窩心。

學生在學校穿堂的鏡子上綁上彩紅旗，高舉「這個社會不能給你平等，但我可以給你擁抱」的標語，並擁抱因反同公投通過而悲傷難過的其他同學。此舉也讓許多網友直呼很窩心：「還好台灣還有未來」、「台灣還有救」、「謝謝你們！好有愛的年輕人！」、「孩子們比我們想像中的還懂事」。

除此之外，學生在今年園遊會時還舉辦了婚姻平權音樂會活動，並自發設立了支持婚姻平全的Instagram帳號，在這次公投後，學生發文表示：「受傷的靈魂們，如果你將被淚水淹沒，請將身邊的溫暖，視作大海中的浮木，牢牢抓住，直到靠岸那一天之前，都不要鬆手。」

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