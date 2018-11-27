反同公投釀創傷 學生送暖：社會不平等但能給擁抱

桃園武陵高中的學生在學校進行「Free Hugs」，給予公投後受傷的人們一個溫暖的擁抱，讓網友讚嘆十分窩心。（圖翻攝自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選綁公投甫落幕，其中幸福盟提出的反同性婚姻3項公投案過關，讓許多挺同民眾相當落寞與難過。為了修復公投造成的社會對立與傷口，有桃園武陵高中的學生在學校進行「Free Hugs」，給予受傷的人們一個溫暖的擁抱，讓網友讚嘆十分窩心。
學生在學校穿堂的鏡子上綁上彩紅旗，高舉「這個社會不能給你平等，但我可以給你擁抱」的標語，並擁抱因反同公投通過而悲傷難過的其他同學。此舉也讓許多網友直呼很窩心：「還好台灣還有未來」、「台灣還有救」、「謝謝你們！好有愛的年輕人！」、「孩子們比我們想像中的還懂事」。
除此之外，學生在今年園遊會時還舉辦了婚姻平權音樂會活動，並自發設立了支持婚姻平全的Instagram帳號，在這次公投後，學生發文表示：「受傷的靈魂們，如果你將被淚水淹沒，請將身邊的溫暖，視作大海中的浮木，牢牢抓住，直到靠岸那一天之前，都不要鬆手。」
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「堅強起來，才不會丟失溫柔。」--切·格瓦拉 . 一天一夜的沉澱後，昨晚枕上的斑斑淚痕已乾涸，摟著失望入眠的孩子們，不要停止我們的溫柔，直到彩虹光彩重現前，請繼續堅定地向前邁進。 . 這次考驗的結果出爐，請大家先給自己一個掌聲，各位已經很棒了。自最初的連署開始，僅用短短的37天，就奇蹟似的超越30萬份的門檻，速度幾乎是愛家公投的兩倍，完成了不可能的任務。公投前幾個星期，在各地的火車站、夜市等人潮眾多的地方，也出現許多婚姻平權的志工，不分平日假日，更不畏反同方的言語攻擊，在每個台灣的每個角落，用盡全力宣傳婚姻平權和性平教育的重要，讓這個世界聽見我們的聲音。即使我們的財力遠遠不及反同方，沒辦法買更多廣告、印更多小卡四處發放，面對強大的威脅，夥伴們仍堅持奮戰到最後一刻，從未放棄。最後，我們雖然輸了這場公投，我們仍獲得了3,000,000人的選票支持，全台灣約八分之一的人用選票支持我們的理念，支持婚姻平權。 . 昨日，傳出許多疑似違法的消息，如距投開票所30公尺內的地方發放愛家小卡、選務人員不發14-16案的公投票等，卻因投票所不得攜帶手機，使得目前缺少證據證明公投案的不公平，如各位有看見相關違法情形，請至我們粉專首頁連結的表單寫下疑似違規的事項，為公平挺身而進。我們在這場戰役中雖戰敗，卻輸得問心無愧。因為我們相信，愛的本質是良善，不是造謠、抹黑。 小手段、謠言、欺騙，從來都不是愛的真理，而為了達成目的而不擇手段的人，更會被眾人唾棄。. . 受傷的靈魂們，如果你將被淚水淹沒，請將身邊的溫暖，視作大海中的浮木，牢牢抓住，直到靠岸那一天之前，都不要鬆手。 . 讓你我，一同溫柔且堅定的改變世界。
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