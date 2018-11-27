北市青年選票流失 連勝文批KMT：上次怪我這回又想怪誰？

今年台北市長選舉，現任市長柯文哲擊敗國民黨籍候選人丁守中連任成功。臉書粉專「連勝文」今撰文，表示北市青年選票流失至今不見回流，控訴上次選舉國民黨把責任推到他身上，質疑「不知道這一次又想怪誰？」（資料照）

2018-11-27 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕今年台北市長選舉，現任市長柯文哲以多出3254票險勝連任成功，落敗的國民黨籍候選人丁守中原本打算驗票，卻又撤回將改提「選舉無效」之訴。臉書粉專「連勝文」今上午撰文，表示北市青年選票流失至今不見回流，控訴上次選舉國民黨把責任推到他身上，質疑「不知道這一次又想怪誰？」

國民黨中央委員連勝文在文中指出，這次投票亂象影響北市選舉結果，讓許多國民黨支持者難以接受，贊成採司法途徑解決爭議，呼籲黨內別讓丁守中孤軍奮戰，不要選前以為他會當選就全擠上台，選後卻人不見。

連勝文提到，這次選舉與上次不同，沒有太陽花、十二年國教爭議與食安風暴等，大環境對國民黨較有利，北市有望翻盤，不過國民黨仍有「不願面對的真相」，即在有利的情況下，在北市長總得票數依然少數，即便票數回到他上次約61萬票仍是少數，直言「台北的板塊早就不是藍大於綠」。

連勝文認為，關鍵在於「台北市青年選票的流失，至今不見回流」，並批上次選舉國民黨把責任「全推到我身上」，彷彿太陽花是他造成，「不知道這一次又想怪誰？」連勝文指出，他認同有人說網紅老柯擅用網路工具美化無能，不過這僅單一面向，無法解釋黨內青壯派議員在各地幾乎排前三。

連勝文提及，「國民黨整體給人老派的形象」，且不知是否曾用科學方法分析、了解台灣青年的問題，「只用幾個樣板人物，再辦一堆只有自己人會參加的活動，就天真的覺得年輕選票會回流」，建議國民黨如今能快做的，是「至少不要再讓年輕人覺得我們是古董」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/