要不要讀中國史？歷史課綱醞釀公投連署 綁立委總統大選

反去中歷史課綱連署召集人吳昆財表示，目前正在籌備「恢復中國史」公投連署，希望能綁2020總統立委選舉。（資料圖）

2018-11-27 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選綁公投甫落幕，10個公投案有7個公投案過關，受此鼓舞，反去中歷史課綱連署召集人、國立嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，目前正在籌備「恢復中國史」公投連署，預計明年4月起跑，希望能綁2020總統立委選舉。

綜合媒體報導，今年8月時教育部課審大會將12年國教、高中歷史課綱分成台灣、東亞及世界等3個分域，將中國史「納入東亞史的架構下討論」，引發部份歷史學者不滿，預計發起恢復中國史的公投連署，明年4月起跑，希望能和2020年總統及立委大選一起投票，讓大家一起來決定台灣下一代到底要不要學中國史。

吳昆財於昨（26）日受訪時表示，公投勞民傷財，會動用到公投真的是因為它是人民主權最後防線。「政治應該是專家治理，今天搞到要全民來決定政策走向，就是政府失能；再者，如果所有事情都要交給公投，要這個政府幹嘛？」

吳昆財表示，目前已在規畫歷史新課綱公投事宜，題目暫定為「你是否同意國高中歷史恢復傳統的中國史課程」，明年4月人力、物力到齊之後再提出連署，會在全台舉辦至少30場說明會。吳昆財認為，公投就是組織戰，東奧正名和以核養綠後面都有一群人支持，包括反同都有基督教會的協助，「人力、物力當然是多多益善！」

而歷史課綱公投也是有意綁立委選舉或總統大選，吳昆財表示，由於總統大選涉及國家定位、兩岸政策，對於「下一代要不要讀中國史」這個問題，候選人必須表態。

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