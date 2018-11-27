內閣不總辭 藍委質疑淪過渡內閣

2018-11-27 10:45

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今至立法院，提出1021普悠瑪事故等東部交通運輸問題專案報告，國民黨立委江啟臣在質詢時提及民進黨在九合一大選的慘敗，質疑面對新民意的展現，內閣未辭職負責，懷疑現在的內閣只是過渡內閣，賴揆可能志在選民進黨主席。

江啟臣質詢時表示，賴清德任內發生不少政治責任的相關事件，但攸關人命的事件，都沒有閣員下台，不符合責任政治，台灣民主政治只看到政黨政治的競爭跟選舉，沒看到負責任的政治。

江啟臣強調，1124的選舉代表是新民意，要是內閣制國家，內閣早就總辭了，但今天沒有總辭的理由社會不了解，為什麼有了新民意卻要面對讓人民不滿意的內閣團隊？完全沒有感覺到「民主萬歲」，賴揆依然站在立院備詢，還告訴人民說願意負責，但留下來跟負責的關係是什麼？外界看不懂。

賴清德表示，面對新民意，代表民進黨執政沒有通過人民檢驗，行政團隊要虛心接受，深刻檢討，他負責有兩個方式，一個是離開院長工作負起政治責任，一個是先讓行政院政務推動不至於中斷，能夠穩定政局，

江啟臣詢問，內閣調整有無時間表？但賴清德僅說，內閣會在適當的時刻做必要的調整。江啟臣則懷疑，如果沒有時間表，那賴內閣現在只是過渡內閣，賴清德可能去選民進黨主席，或有其他安排。

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