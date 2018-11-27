南投縣長大勝、鄉鎮長未過半 國民黨縣黨部主委遞辭呈

國民黨南投縣黨部主委洪榮章遞出辭呈，引發各界震驚、關注。（記者謝介裕攝）

2018-11-27 10:40

〔記者謝介裕／南投報導〕九合一大選甫落幕，藍軍可說是獲得空前的大勝利，不過，國民黨南投縣黨部主委洪榮章卻拋出「辭職」震撼彈，因在全縣13鄉鎮市長選舉中，只與上屆一樣維持5席，未能達到選前所訂定的過半7席目標，遂於26日大選過後上班第1天，向國民黨中央遞出辭呈，展現負責任的態度。

國民黨南投縣黨部此次大選，定下縣長勝選、縣議員席次最多及鄉鎮市長席次過半等3大目標，結果前2者均達標，縣長林明溱以大勝對手民進黨縣長候選人洪國浩9萬7000多票的票數如願連任。

縣議員方面原本國民黨只有19席，此次選後連同4名獲准以無黨參選且當選的黨員也算在內，在全部37席的議員席次中，總共拿到21席，還比上屆多了2席，以致今日傳出主委洪榮章辭職的消息後，引發各界震驚、關切。

洪榮章指出，此次鄉鎮市長選舉，南投、信義、仁愛與上屆一樣是藍軍主政，但埔里、鹿谷失去，還好搶下草屯、中寮，一來一往，剛好維持平盤，與上屆一樣是5席，但並未達到選前所定的過半目標。

洪榮章說，他身為主委就必須說話算話，選前既已誇下海口，上述3大目標只要1項未達標就必須下台負責，如今也不能反悔，也希望中央能成全他兌現承諾的決心。

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