韓國瑜當選 「抗韓戰將」陳柏惟實現承諾找厝搬離高雄

陳柏惟在個人臉書貼出到屏東找房子的照片。（擷取自陳柏惟臉書）

2018-11-27 10:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕基進黨年輕戰將陳柏惟此次在高雄市三民區市議員選舉，以1萬2千多票的高票落選，他選前曾說如果韓國瑜當選，會搬離高雄。選後他也實現承諾，昨晚在臉書貼出到屏東找房子的照片，但他強調，會再回到高雄。

陳柏惟以一個政治素人之姿，踏進三民區議員選戰，選前受邀多次上政論節目，以他流利的台語，破解韓國瑜空洞政策，贏得「抗韓戰將」稱號，在他頻頻受邀到台北上政論節目「抗韓」的那星期，基進黨的網路聲量，一度超越藍綠各政黨。

陳柏惟也曾在政論節目說，如果韓國瑜當選，他會搬離高雄。

陳柏惟的嗆辣發言，贏得不少支持者，但也惹得「韓粉」不高興，選後湧進他的「三民惟新陳柏惟」臉書粉絲專頁謾罵，嗆他「趕快滾離高雄」。

陳柏惟回說：「我會搬出高雄、一天、一週、一個月都是搬，但是我會回來，我沒有放棄、也請你們不要放棄；現階段留言很多搬家的，讓你們暫時沉浸在勝利的喜悅，我沒問題，記得不要人身攻擊。」

陳柏惟也強調，對抗造謠、需要的是勇氣、他是一個衣食無虞的台灣年輕人，短期內去洗冷氣打工，或接接案子還不至於餓肚子，他在節目上的表現，是因為台灣人給他的勇氣、讓他能在節目上，對不實的政策與政治人物做論述。

昨晚，陳柏惟在他個人臉書貼出一張到屏東找房子的照片，以行動證明他會實現諾言。

對於「韓粉」選後對陳柏惟一片謾罵，許多網友也跳出來反擊說：「原來你們搬家都不用時間先找房子，先整理打包的？陳其邁敗選展現了風度，韓國瑜勝選後也展現了風度，怎麼就有人這麼沒風度氣量！？」

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