續關注台灣大選 日媒：左右美中在亞洲權力平衡

《日經》指出，行政院長賴清德被視為民進黨王牌。（資料照）

2018-11-27 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉結束3天，日本媒體仍持續發評論談台灣選後局勢，《日本經濟新聞》認為，台灣未來若向中國靠攏，將讓中國在東亞擴張勢力更容易。

《日經》報導指出，台灣政府向美國川普政府靠攏，美方把台灣視為牽制的一張牌，這引起中國反彈，屢屢打壓台灣。未來台灣若轉向中國靠攏，將左右美中兩大強權在亞洲的權力平衡。

報導也提到，民進黨選後混亂，行政院長賴清德被視為民進黨王牌，文中引述民進黨相關人士指出，為了重整黨勢，希望能盡量減少敗選對賴清德的傷害，但不論賴留不留任閣揆，情勢都很嚴峻。

雖然民進黨慘敗，但《日經》認為國民黨內也找不到人才，黨主席吳敦義已70歲，新北市長朱立倫在2016年選舉也大敗給蔡英文，缺乏人才可能成為國民黨內派系鬥爭的火種。

另外，報導也提到，台灣專家多認為，儘管九合一選舉展現對蔡政權的強力批判，但國民黨也未贏回真正的民意支持。

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