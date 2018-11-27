低頭找東西釀6死11傷 客運駕駛仍判4年2月

2018-11-27 10:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕去年9月間國道一號發生重大車禍事故，阿羅哈客運駕駛吳協松以時速102公里行經國道一號北向348公里外側車道時，因翻找物品未注意前方車況，急轉方向盤造成車輛失控，釀成6死、11傷慘案，今天上午被高雄高分院依業務過失致死罪，判處徒刑4年2月，維持原審判決，可上訴。

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