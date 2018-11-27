婉拒代理黨主席 鄭文燦向小英直言：府院黨都該改組

桃園市長鄭文燦（左3），今天上午接受媒體採訪表示，已向總統蔡英文表示，接下來桃園市議會開始審總預算，沒有時間擔任黨主席，但強調自己願意多幫忙、多承擔責任。（記者魏瑾筠攝）

2018-11-27 09:41

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨代理黨主席話題延燒多日，被視為熱門人選的桃園市長鄭文燦，今早出面表示，昨天已向總統蔡英文表達，桃園市議會明天將開始審查總預算，「沒有足夠時間擔任黨主席」，並坦然向她直言，「黨改組不夠，府院黨都應該改組」，雖然婉拒代理黨主席，但強調自己，很願意多幫忙、多承擔責任。

對於是否考慮競選黨主席，鄭文燦說，還沒考慮，提到自己還在謝票，且接下來還要審查預算，對他來講選舉剛結束，也還沒就任下一任市長，待他有充分時間考慮後再做回應，強調自己還是認為要以市政為主。

鄭文燦透露，昨天蔡英文約見縣市長當選人，就他了解還有打給六都新當選的候選人，包括柯P，針對是否代理黨主席一職，他已特別向蔡英文說，桃園市議會即將審查總預算，「必須以市政為主」，所以並沒有足夠時間擔任代理主席，但是作為民進黨的一份子，他認為，黨遇到的困難必須一起面對，且必須找到問題的根源，找出哪些政策需要改變、調整，比較重要。

鄭文燦說，代理黨主席需要主持中常會還有黨務工作，且很快就要面對立委五席補選，但他接下來都在審預算，大部分時間都在議會，所以「角色有衝突」，不過已向蔡英文表達，「在中央事務上願意多幫一些忙、承擔一些責任」。

鄭文燦也透露昨天他向蔡英文坦然表示，他認為只有黨改組不夠，府院黨都應該改組，應該大幅度積極回應民意，只有大破大立，才能再重新贏得人民的信任，直言只有檢討選戰策略，只有改組黨部是不夠的。

鄭文燦認為，一個黨不要怕失敗，哪怕是失去民心，一個政黨的生命在於人民的支持，應該要積極地去反省，到底哪些政策是不對、不夠的，該調整就調整，該改變就改變，這樣執政才是能夠走長久。

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