選前挺韓「100場免費」 選後馮翊綱改口要民眾出錢

《相聲瓦舍》團長馮翊綱。（擷取自《相聲瓦舍》臉書）

2018-11-27 09:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕《相聲瓦舍》團長馮翊綱選前發出祭品文，聲稱若韓國瑜當選高雄市長，要在高雄舉辦100場免費活動，結果他昨天改口，強調沒有說是義演，還呼籲民眾出錢讓他辦表演，被網友狂酸。

馮翊綱日前許下53歲生日願望，如果韓國瑜當選高雄市長，《相聲瓦舍》就要遷回高雄，「要在左營舊城內外的鄰居，讓他們免費看戲100場！」

但馮翊綱後來又改口說，他首先要說服身邊的夥伴們，所以修正承諾，「韓國瑜如果當選高雄市長，相聲瓦舍就在高雄設置第二辦公室，還要加強在高雄舉辦各種活動，包括說相聲、說故事、演講、座談，盡量讓市民免費參加，在韓國瑜8年的任內，我們會努力去做100場。」

這番話讓很多人感動，還有網友強調「原本不打算去投的，為了你我去投」。

結果韓國瑜順利當選，馮翊綱昨天在《相聲瓦舍》臉書發文「馮杯杯100場兌現承諾！」但他指出「世間沒有白吃的午餐，你看戲不用花錢，我們演戲也不用吃飯啊？觀眾不出錢總有人要出錢。」

馮翊綱說：「在韓國瑜的8年任內我努力做到100場，我從來都沒有說我是義演，不要以訛傳訛，高雄市民有100場免費活動可以參加，總要有人出錢幫忙辦，我現在不排斥任何人來幫助我、幫忙我，時候到了你要幫忙的，現在趕快站出來吧，陸陸續續有許多朋友已經在聯絡了。」

此話一出引起網友狂酸，有人說：「第一次看到祭品文是這樣的，那些發雞排珍珠奶茶的，都是自己出錢。難怪選前喊得那麼大氣，原來成本不是自己出。」也有網友質疑：「原來高雄市長的任期是一屆8年喔！」

還有網友酸說：「這義舉果然很國民黨，先騙先贏、沒錢就沒表演，高雄市文化局請將錢先準備好啊！選前幫韓國瑜打的廣告費，就記在這100場的帳上囉，表演的名稱都幫你們想好了，就叫做：夢想家。」

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