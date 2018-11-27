不只有向中國靠攏... 謝金河：台灣有另一條路可走

高雄市長當選人韓國瑜與鴻海董事長郭台銘通話，並說已有10家企業要投資高雄。（資料照）

2018-11-27 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜選後與鴻海董事長郭台銘通話，並說已有10家企業要投資高雄。財訊傳媒董事長謝金河昨晚在臉書表示，台灣拚經濟有兩條路線面臨抉擇，一個是直接靠攏中國，一個是台灣把世界變腹地，提升競爭力才能生存下去

謝金河認為，台灣拚經濟有兩條路線明朗化，一是靠攏中國，在九二共識下討生活，韓國瑜承認九二共識，高雄可能會成為中國對台的樣板城市。

另一條路，若不這樣做，台灣需成為小而美的經濟體，與新加坡，香港一樣，輕稅減政，像范疇先生說的台灣要成為一個超大的資金停車場，譲全世界來台灣投資。他認為台灣被一例一休綁死，限制勤奮想加班的人不能加班，還有租稅也是問題。

他也向總統蔡英文喊話，認為繼續堅持左派路線，未來前途恐將十分坎坷，並呼籲執政黨大破大立，否則只會把自己愈綁愈緊，最後丟掉江山。

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