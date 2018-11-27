「佛系」丁守中從輕鬆到鐵青 開票夜一度想宣布敗選...

丁守中一度想宣布敗選，最後聽取建議，提出選舉無效之訴。（資料照）

2018-11-27 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰膠著，台北市長柯文哲最終以不到千分之3的選票差距擊敗國民黨候選人丁守中，根據《聯合報》報導，丁雖被認為是個性溫和的「佛系參選人」，但他當天一路從輕鬆、沉重到臉色鐵青，甚至一度想要宣布敗選，不過，最後仍決定提出選舉無效之訴。

報導指出，丁從選戰開打就被封為「佛系參選人」，但他的溫和形象卻在開票之夜改變，突然變得強悍起來，表情也隨票數變化越來越沉重、鐵青，當時丁營感到大事不妙。

有近丁人士透露，依丁的個性，其實當時丁已有意想宣布敗選，不過，當時有人對丁「曉以大義」，批評中選會亂搞太誇張，最後丁聽取建議，最後真的提出選舉無效之訴，要把未來的規則確立起來。

該人士認為，開票之夜丁營心力交瘁，由於丁沒有完整表達要確立制度的想法，現在讓人感覺輸不起、節省驗票保證金等，他認為這個說法不實。

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