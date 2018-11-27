大選落幕 學者憂「國民黨15縣市成中國滲透介面」

九合一大選落幕，有學者指出，國民黨執政的15個縣市將成為中國快速滲透台灣的最好介面。圖為高雄市長當選人韓國瑜。（資料照）

2018-11-27 07:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕九合一大選落幕，學者指出兩岸議題並非此次選舉主軸，但「中國因素鑲嵌在經濟脈絡中」，國民黨執政的15個縣市將成為中國快速滲透台灣的最好介面，短期內北京將擴大形成紅藍結合、地方包圍中央的態勢，創造出新的經濟掛鉤效果。學者也警示，當美日澳歐防禦中國之際，此發展將讓沒有國內奧援的民進黨失去外交政策的主動性，令人憂心。

國策研究院昨舉辦「九合一選舉與兩岸走向」座談會，邀請淡江大學中國大陸研究所教授張五岳、台灣智庫諮詢委員董立文與兩岸政策協會理事王智盛等人解析大選對台灣政情與兩岸關係走向的影響。

張五岳說，兩岸議題在此次選舉中並不凸顯，也不該將選舉結果視為對兩岸政策的信任投票，相比之下，一中、統獨的議題完全比不上農林漁牧銷售和觀光客等經濟因素。董立文也認為「兩岸關係不是這次選舉的主要因素」，未來民進黨政府調整兩岸政策的空間也不大。因調整兩岸政策向中國靠攏不代表就能吸引不投票的選民，二是因美中全方位對抗，川普要求亞洲各國選邊站，加上「北京對民進黨政府關上所有的門，華盛頓則對民進黨政府開門」，台美關係的方向可說是相當清楚。

王智盛補充，兩岸雖不是此次選舉的主要議題，但「中國因素鑲嵌在經濟脈絡中」。王智盛分析，此次投票取向不見得是支持國民黨，更多的是對民進黨的失望票，這樣的失望許多是來自兩岸關係變化後對經濟的影響，但民眾不會認為是九二共識的關係，而是認為「政府沒有照顧他」，加上被改革者的立即剝奪感，交互影響導致敗選。

至於選後的兩岸關係，王智盛認為短期內將形成紅藍結合、地方包圍中央的態勢，在一片藍天白雲的情形下，從擴大加速地方交流創造出新的經濟掛鉤效果，「這是北京明年一定會積極大力嘗試的」，未來甚至可以想見準高雄市長韓國瑜率縣市首長到北京交流，「先於國共論壇都有可能」。

國策研究院執行長郭育仁則對此次選舉對台灣對外關係的影響感到憂心，除了遭否決的五個人權公投案，對台灣的國際形象和爭取國際支持造成「非常大的傷害」，最大的傷害則在於完全顯現國安體系的弱點，尤其是心防的建置，讓美國無法相信這個盟友；日本食品公投也讓東京方面未來沒有必要主動表態支持台北，「可以說美日的支持在這次選舉也一併輸光了」。

郭育仁指出，國民黨執政的15個縣市將成為中國快速滲透台灣的最好介面，當美日澳和歐盟從中國學生、專家、資本、特定技術和產品等方面築牆防禦中國，台灣這些介面，「當然對扮演印太角色產生影響」。郭育仁說，這不表示美日支持台灣的政策會大幅轉向，但沒有國內奧援的民進黨執政，要付出相對高的代價爭取支持，「外交政策主軸將從主動轉為被動」。

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