國民黨北市議長之爭大亂鬥 上演8搶1局面

秦慧珠昨日也表態參選議長，並表示未來將是藍綠白共治局面。（資料照）

2018-11-27 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕本次九合一大選，台北市議會63席議員中，國民黨當選29席、民進黨19席，「友柯派」準議員高達10人，其餘當選議員皆為小黨及無黨，不過，國民黨的議長寶座之爭已提前展開，目前已對外表態角逐議長的議員就有4人，包括副議長陳錦祥、王浩、秦慧珠、王鴻薇，若加上選前表態及外傳有意參選的議員，國民黨議長之爭將上演8搶1大亂鬥。

綜合媒體報導，自從國民黨議長吳碧珠退休後，有意角逐議長的議員便開始規劃，資深議員王浩昨日公開表示要角逐議長，並已向吳敦義與吳碧珠報告，近期就會逐一拜會其他議員爭取支持。議員秦慧珠昨日也表態參選議長，並表示未來將是藍綠白共治局面，當議長必須平衡各政黨，做到公正客觀。

現任副議長陳錦祥昨日也表態有意願爭取議長，但他強調一切仍需透過黨內機制，有意願角逐議長的議員都可登記，黨團最後會進行假投票再產生人選；另外，此次在松山信義區拿下第一高票的王鴻薇也表態投入爭取議長的行列之中。

除了公開表態的王浩、秦慧珠、陳錦祥、王鴻薇等人，陳義洲、陳永德在選前表態有意參選，而王欣儀、鍾小平也傳出有意參選，屆時國民黨議長人選之爭可能上演8搶1大亂鬥。此次國民黨拿下29席，若想爭取過半，勢必要和小黨合作。

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