丁守中急轉彎不驗票 法院急買300紙箱不能退...

北院在丁守中聲請重新驗票後就急購300個紙箱以便計票，沒想到丁守中在昨臨時變卦，也沒繳保證金，加上紙箱廠商拒絕退貨，讓北院十分尷尬。（資料照）

2018-11-27 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕代表國民黨參選台北市長的丁守中以3254票差距輸給台北市長柯文哲，丁守中25日凌晨就向台北地院聲請查封北市全部票匭並重新計票，法院裁定丁應繳交保證金428萬餘元，不過丁守中昨日反倒撤回重新驗票聲請，提起選舉無效之訴，引發外界討論。丁守中的急轉彎卻使得北院意外成為「受害者」，因為北院在丁守中聲請重新驗票後就急購300個紙箱，沒想到丁守中在昨日臨時變卦，也沒繳保證金，加上紙箱廠商拒絕退貨，讓北院十分尷尬。

根據《蘋果日報》報導，原本北院在丁守中聲請重新驗票後，就向廠商訂購300個紙箱，以便收到保證金後，可以快速展開驗票作業，沒想到紙箱在昨天早上送到北院時，丁守中卻撤回驗票聲請，加上廠商拒絕退貨，讓北院十分尷尬。

北院行政庭長黃柄縉指出，北院在選前為了因應有可能發生的驗票情形，其實在選前就買了100個紙箱，事後丁守中來聲請驗票，北院評估票數後才緊急再購買300個紙箱。至於多出來的紙箱該如何處理，黃柄縉表示紙箱以後都用得上，當法官們更換辦公室、座位時，就可以用來裝東西。據了解，這批紙箱每一個要價10元，這批總價3000元的紙箱，目前由北院總務科保管。

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