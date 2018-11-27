「大學姊」提數據反駁北市開票太慢 真正關鍵在....

林筱淇昨提出數據反駁，表示北市選舉票在24日晚上11點17分就開完，其他縣市甚至比台北更晚。（資料照）

2018-11-27 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以3254票差距輸給台北市長柯文哲，提出選舉無效之訴，認為台北市投開票所「邊投票邊開票」影響選民選擇，質疑北市開票開到凌晨2點，根本是中選會和北市選委會合謀讓棄保效應發生。對此，柯文哲競選辦公室發言人林筱淇昨上政論節目時提出數據反駁，表示北市選舉票在24日晚上11點17分就開完，其他縣市甚至比台北更晚。

被稱為「大學姐」的林筱淇昨日上年代新聞《新聞非常道》節目時指出，台北市選舉票在24日晚上11點17分開完，公投票則是在25日凌晨2點45分，而屏東、花蓮選舉票比台北開票更晚結束，分別是24日晚上11點45分和11點46分，而桃園、台中、高雄、台南、新北的選舉票開票時間都跟台北差不多，皆落在11點左右。

林筱淇指出，全台都有出現開票時間晚的現象，而其他縣市候選人在「自行宣布當選」之後，其實開票仍在持續，不過柯文哲和丁守中一路差距僅幾百票到幾千票，柯文哲也因此沒有辦法在中選會所有投開票所開完票前就自行宣布當選，直到所有投開票所都開完才讓柯文哲宣布當選，所以台北市才讓人覺得開票特別晚。

針對丁團隊所指的棄保效應，民進黨市長候選人姚文智最後得票率為17.29%，比起封關前民調數字都來的高，所以並沒有所謂棄保效應發生，若丁守中要提起選舉無效訴訟是他的權利，柯團隊尊重對方主張。

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