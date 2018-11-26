屏東的民主聖地？連兩屆都有公務員參選鄉長 這次當選了

方冠丁一個月後將成從公務員變成鄉長。（記者陳彥廷攝）

2018-11-26 23:56

［記者陳彥廷／屏東報導］新園鄉已連兩屆有鄉公所職員參選鄉長，4年前時任公所調解委員會秘書周能智選完惜敗，原被認為恐遭「秋後算帳」，不僅未被冷凍，還獲得連任的鄉長陳武昌拔擢，今年升主任秘書，而今年鄉公所秘書室總務方冠丁也參選，遭遇獲民進黨提名的鄉長親弟弟陳武守及前台聯黨秘書長黃昭展，最後殺出重圍當選，「同事變鄉長」，鄉民盛讚這是「民主國家人人可參選」的最佳展現。

4年前，周能智當時以新園鄉公所調解委員會秘書之職，挑戰直屬長官陳武昌，當時以700多票惜敗，不少人認為周能智恐遭冷凍甚至秋後算帳，不過陳武昌不僅打破一般人觀念，今年在前任鄉公所主任秘書因個人生涯規劃提前退休後，拔擢周能智升任主任秘書，跌破眾人眼鏡，不計前嫌的豁達大度，充分展現民主精神。今年當方冠丁欲專心競選而提出退休，陳武昌也勸其依法請假即可；陳武昌也獲得「肚裡能撐船」的盛讚。

鄉公所有同事在1個月後就要成為鄉長，有人覺得這個月的關係及氣氛將會相當微妙，但鄉民認為，這就是民主國家賦予公民的參政權，新園鄉不論是鄉長還是競選者，已連兩屆展現民主政治最寶貴的權利及價值。

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