蔡英文致電祝賀當選 侯友宜盼中央地方共同合作

蔡英文總統今天致電六都市長當選人，致上祝賀之意。當選新北市長的侯友宜辦公室證實，蔡英文與侯友宜已通過電話，侯友宜盼未來中央、地方一起合作。（資料照，記者賴筱桐攝）

2018-11-26 22:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天致電六都市長當選人，致上祝賀之意。當選新北市長的侯友宜辦公室證實，蔡英文與侯友宜已通過電話，侯友宜盼未來中央、地方一起合作。

蔡英文表示，不管是哪個黨派的縣市首長，藍的、綠的、沒有顏色的，都是最新民意所託付。黨派競爭是民主常態，但共謀國民福祉必須是唯一目標，中央與地方有很多地方需要合作，她儘快安排時間與六都市長當選人見面。

侯友宜的發言人賴冠群表示，蔡英文總統今天下午撥打侯友宜的手機，首先恭喜侯友宜當選新北市長，侯友宜除了感謝蔡總統的祝賀以外，也希望未來中央地方能夠一起努力合作，共同為新北市打拚。

至於蔡英文將安排時間會面，賴冠群說，今天下午雙方通電話時，並未觸及相關議題，辦公室也尚未接獲通知。

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