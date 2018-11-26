「敗選像被抽銀根」 綠營內分析：要理解選民恨的理由

民進黨秘書長洪耀福（見圖）今天主持黨內會議時說，這次選舉失敗，必須由黨負責，「黨在選舉策略上犯了致命的錯誤」。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2018-11-26 23:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二o一八年九合一選舉慘敗，各方掀起檢討聲浪。據悉，已請辭的民進黨秘書長洪耀福今主持任內最後一次主管會報時，除了鼓勵安撫黨工情緒，並表示，民進黨要理解選民「恨」的理由。他形容，民進黨就像一個公司，由很多股東加入，此次敗選，民進黨像是被「抽銀根」，如何喚回股東，要盤整不同股東的需要為何。

洪耀福先是向黨工喊話，民進黨的改革方向沒有錯，整個選戰成敗是由黨承擔，與行政系統無關，正因如此，此次選舉失敗，必須由黨負責，「黨在選舉策略上犯了致命的錯誤」。

洪耀福分析，這次選舉結果呈現，國民黨的地方派系沒有滅亡，各地勝選候選人，如國民黨彰化縣長候選人王惠美、台中縣長候選人盧秀燕、雲林縣長候選人張麗善、高雄縣長候選人韓國瑜、嘉義市長候選人黃敏惠，後面都有地方派系的影子，「國民黨的勝利，仍是靠地方派系的集結」。

洪耀福分析，2016年總統及立委大選民進黨贏得勝利，支持者認為國民黨這個主要敵人已經消失，希望開始打「次要敵人」，對民進黨期待很高，希望黨做其他更大的事，甚至高分衝刺，例如年金改革、台獨、東奧正名，但大家發現民進黨做不到他們的期待。

洪耀福並分析，國民黨除了地方派系運作，還與保守勢力結合。他並舉例，教會動員能力很強，而民進黨同婚議題沒有表態，最後教會的保守勢力和國民黨力量合流，除做公投動員，也順勢教訓民進黨。他並以韓國瑜選舉為例，指韓國瑜有些動員，都非國民黨動員，而是教會系統幫助動員。

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