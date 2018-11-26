政治素人進議會 國小隔壁班同事變同事

電台主持人謝美英成功轉戰議員，誓做市民麥克風、為市民發聲。（記者李容萍攝）

2018-11-26 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議員選舉這次有不少首次參選的政治素人，開票結果，從事廣播工作逾20年的亞洲電台主持人謝美英，在中壢區以1萬227票勝出；同樣是政治素人龜山區2席新科市議員民進黨陳雅倫、無黨籍牛煦庭，分別以1萬7228票、1萬1528票雙雙當選，巧合的是，兩人還是龜山國小隔壁班同學，如今變成議會同事，令地方津津樂道。

謝美英過往除了主持廣播節目，也擔任大大小小活動主持人，光是中壢地區主持場次超過3000場次，這回她的競選團隊幾乎清一色正妹，還有神似「學姐」的美女親切發文宣，每次團隊到場拜票時，總能讓大家眼睛為之一亮！謝美英強調未來4年誓做市民麥克風、為市民發聲，全力以赴回報支持者。

霸氣拿下選區最高票的陳雅倫年僅27歲，成功大學台灣文學系畢業後返鄉擔任議員父親陳志謀（前龜山鄉長）的特助，因外型甜美被封為「小林依晨」，雖為「政二代」，投入選戰後她跟隨父親腳步勤走地方、深入選區拜票，就連勘災也衝第一，還常常一大早站路口拜票，再繼續選民服務處、晚上再跟垃圾車舉辦政見說明會，要將政見、理念傳達給鄉親。

10月剛滿28歲的牛煦庭2016年8月完成倫敦政經學院國際政治經濟學碩士學位回台，他說出國唸書想回饋家鄉，有感於龜山和台北落差很大，政治人才紛紛外流，盼更多年輕人出來從政，讓家鄉變得更好，有別傳統選戰打法，他採取「網路議題戰」；牛煦庭雖不是政二代，其父牛廉曾任已故前議長曾忠義祕書和現任立委呂玉玲的幕僚，也算活躍地方政壇。

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