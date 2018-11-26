正妹吸票？ 選美皇后狂拿1.3萬餘票 議會漂亮寶貝5連霸

2018-11-26 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕拚選舉也拚顏值？網紅主持人蔡阿嘎網選全台10大正妹候選人，桃園市唯一進榜的是八德區市議員候選人朱珍瑤，這次狂拿1萬3256票成為該選區第二高票，曾是「選美皇后」的她，首次參選打出亮麗成績；在桃園政壇有「漂亮寶貝」之稱、問鼎五連霸的萬美玲，這次在桃園區狂掃2萬3901票，是全市130位議員候選人中的最高票，並再度蟬聯桃園市最高票當選。

35歲的朱珍瑤，出生桃園龍潭，畢業於東吳大學政治學系，曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍，曾在2010年代表台灣參加世界洲際小姐選美比賽，外型亮麗、笑容甜美，曾於電視節目擔任嘉賓、選美評審及頒獎人、電台節目主持等工作。

未婚的朱珍瑤是第一次參選，不同於傳統綁樁腳的選戰，她一步一腳印勤跑基層，主打年輕人參政，加上曾擔任過護理師，打出「年輕、醫護背景、長照專業」的健康政策，從一開始不被看好，最後跌破眾人眼鏡，得知狂拿1萬3256票的第二高票時，當下她自己也很激動，因為首次參選，免疫系統失調已經虛胖了10公斤，被網評為正妹候選人應該是僥倖，不過，她有自信選後一定會瘦回來！

早在今年10月，有民眾發現在桃園區的桃園市議員候選人競選看板貌似藝人賈靜雯，引發網友熱議，差點以為藝人也來參選。凍齡有術的萬美玲，另一半曾在電視媒體服務，兩人育有兩子，長子已經大學畢業、次子還是大學生，在桃園未升格前，她就當選三屆縣議員，多次參選皆獲得高民調與高選票，這次再以全市最高票順利五連霸。

萬美玲說，選舉是4年任期的檢視，能以最高票當選，是因為有許多人的幫忙支持，並且得到了肯定，她強調每一張選票都是責任，每一個託付都是使命，未來會更加倍努力，専業問政，不忘初衷。

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