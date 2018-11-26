當選宜蘭首位女縣長 林姿妙副手人選傳出黑馬

林姿妙（左）今天在林建榮（右）陪同下全縣謝票。（記者江志雄攝）

2018-11-26 22:17

［記者江志雄／宜蘭報導］國民黨林姿妙當選宜蘭縣首位女縣長，輔選有功的前立委林建榮被視為副縣長熱門人選，現在傳出連任失利的蘇澳鎮長陳金麟是黑馬，林建榮委婉表達接任意願，陳金麟表示不便回應。

林姿妙今天開始全縣謝票，媒體詢問何時公布副縣長人選？她回答，仍在徵詢階段，最快下週對外說明。

陪同謝票的林建榮，擔任林姿妙競選總部主委，他受訪時說，尚未接獲徵詢，為了宜蘭發展，讓林姿妙發揮長才，如果有機會，樂於為鄉親服務；林姿妙稱讚「他（林建榮）很好，很認真」，但沒給肯定答案。

此外，踏入政壇28年的陳金麟，在這次選舉意外落馬首嘗敗績，他指自己從政之路不忮不求，縣府小內閣人事安排是縣長職權，不方便回應。

陳金麟今在臉書貼文發表選後感言，附上兒女寫給他的LINE截圖，「爸不要想太多，好好的休養身體，等待更好職位讓你繼續大展長才」，但截圖在上傳不久後刪除，引起不少聯想。

知情人士分析，林建榮與陳金麟都是國民黨優秀從政黨員，72歲的林建榮，當過宜蘭市長、立委，從政資歷完整，協調能力佳；63歲的陳金麟連當6屆議員、1屆蘇澳鎮長，在議會與林姿妙共事12年，記者出身的他，表達能力好，有行政經驗，年紀較占優勢，符合林姿妙任用副手的條件。

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