正港一家親！這家當選3里長 3朵花3種黨籍

文德里長謝智華（左）、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏（右）一家三人不同黨均當選，父親謝居福（左二）是最佳助選員，成為另類政黨大和解。（記者陳文嬋攝）

2018-11-26 22:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕另類政黨大和解！高雄市今年選戰打得火熱，鳳山地方勢力大洗牌，76里有20里是新人當選，高達51里無黨籍最多，尤以文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏1家3人當選受矚目，有趣的是，3人分屬不同黨派，成為另類政黨大和解。

高市有38區共891個里，里長選舉高達1713人登記，其中大約1/3同額競選，尤以鳳山區人口數約36萬人、投票人數超過29萬人是全市最多，76里高達151人角逐里長，參選爆炸、戰況激烈。

這次選舉結果出爐，鳳山地方勢力大洗牌，76里僅26里是同額競選，另有20里是新人當選，總計民進黨籍12人、國民黨籍13人，以無黨籍高達51里最多，凸顯里長選舉較無黨派色彩。

尤以文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏最受矚目，其中謝智華、謝秀霞是姊妹，戴惠敏則是大嫂，1家3人當選好風光；有趣的是，3人分屬國民黨、民進黨、無黨籍，凸顯選舉不分藍綠，服務好才是王道。

謝秀霞表示，3人各有理念，也各有支持政黨，但大家的感情都很好，每天上演政黨大和解，選舉過程更是互相扶持、加油打氣，最重要是爭取里民認同，強調勝選關鍵是服務不分藍綠，用心與里民「博感情」。

值得一提的是，謝秀霞的父親謝居福是最佳助選員，他把3里里民當成好朋友，不但服務打出好口碑，更是1個人當成3個人用，每天照3餐跑3個地方，力挺3朵花全部當選，服務精神連里民都喊讚！

此外，鎮北里長邱治田、武松里長王春枝是夫妻檔，不料這次選舉雙雙落敗，被帶職參選的警察趙志成、海關退休的戴惠敏取而代之，趙、戴2人是公務人員出身，有豐富的行政經驗，就任里長可望無縫接軌。

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