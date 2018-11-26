「萌萌」要組黨了！「讓神掌權在立法院」目標2020國會過半

2018-11-26 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選既10公投剛落幕，「愛家」3公投全數過關，讓反同陣營士氣大振，近日有反同的基督教團體在社群平台上發表「組黨宣言」，宣布要成立「合一行動聯盟」，聲稱2020年將推出79名立委候選人，力拚立委過半，揚言要「讓神掌權在立法院」。

過去常在FB發表極端反同言論的粉絲頁「守望中華民國-台灣燈塔」，11月23日發文稱，將在明（27）日成立政黨「合一行動聯盟」，聲稱將在2020年的總統暨立法委員選舉，推出區域立委73席、原住民立委6席，人選都是專家、學者與教授，目標是力拚囊括立院過半席次；還稱2020年1月11日總統、立法委員選舉是「神的時刻」，台灣即將會有一個政治奇蹟發生，「讓神掌權在立法院」！

「合一行動聯盟」還稱，將「延續國父孫中山先生創立中華民國的理想，以青天（公義）、白日（清廉）、滿地紅（熱情）的理念」，主張「一個中華民國主權之下，有二個實體政府」；並稱「這個新事工即將翻轉台灣，並堅固中華民國直到永永遠遠」。

不過這個消息被分享到PTT後，網友紛紛狂酸「他們現在一定覺得有700多萬人會支持他們」、「準備立十字架燒人嘍」、「我的天，統獨還不夠，連上帝也要湊一腳」、「太平天國逆」，也有人認為「合一行動聯盟」根本是國民黨2.0，「國民黨不是都反同了嗎？還要來分票數哦」。

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