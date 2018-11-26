女力崛起！ 新北市議員婦女保障名額 連3屆用不到

新北第7選舉區（樹林、鶯歌、三峽、土城）的國民黨籍新人江怡臻橫掃4萬2582票，是全新北拿下最多票的女將。（江怡臻競選辦公室提供）

2018-11-26 21:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市議會今年66席當選議員中，共有26名女性，佔比4成，而這26名女議員都沒靠婦女保障名額，全數以本身票數達標，不少選區女將得票數更穩站前二名，新北市議員選舉更已經連續3屆沒有使用到婦女保障名額的案例，女將成績亮眼。

新北第7選舉區（樹林、鶯歌、三峽、土城）的國民黨籍新人江怡臻橫掃4萬2582票，是全新北拿下最多票的女將，直逼全國第一高票、新北市男性議員金瑞龍的4萬2673票；第2選舉區（新莊、泰山、五股、林口）國民黨籍現任蔡淑君更衝上選區第一高票連任；第5選區（中和）的國民黨籍陳錦錠也是第一高票。

與上一屆（第2屆）新北議會選舉結果的41男、25女相比，第3屆的40男、26女，性別比例都維持在6比4，差距不大，《地方制度法》1999年修正，規定議員每4席就要有1席婦女保障名額，但新北市從2010年升格後，已經3屆議員選舉都沒有使用到婦女保障名額的案例。

新北市政府選舉委員會副總幹事黃堯章分析，女性議員候選人選民服務有親切、有愛心，若再加上外型亮麗，的確會較男性候選人吸引更多選票。

黃堯章坦言，常有男性候選人開玩笑「應該取消婦女保障名額、保障男性」，不過，回溯到台北縣時代，2002年的台北縣議員選舉，連斐璠、黄桂蘭、周雅玲等議員，都是婦女保障名額當選的案例，其中兩位更是現任議員。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛說，「不能因為沒用到就要廢止」，認為婦女保障名額的確讓更多女性進入議會，改變地方問政文化，也鼓勵政黨開始培養足額的女性候選人。

曾昭媛表示，期望能進一步修法為「每3位當選人中，任一性別不低於3分之1」，保障參與公共事務的權力均衡以及性別平等。

曾昭媛說，女性參政除能關注女性的需求，也讓其他女性知道自己有參與政治決策的權利，就算不少女民代是政二代出身，也扭轉過去家族政治「父傳子、叔傳姪」的傳統，她們的表現也突破了過去在酒家黑箱協商的惡習，也較男性二代更珍惜自己的問政機會。

今年當選的女議員中，國民黨14席、民進黨10席、無黨籍或無黨團結聯盟2席，除了第12選區的山地原住民選區，其餘11區都有女性議員，包括鄭宇恩、鄭戴麗香、何淑峯、蔡淑君、黃林玲玲、賴秋媚、黃桂蘭、彭佳芸、李翁月娥、李倩萍、戴瑋姍、王淑慧、劉美芳、陳錦錠、張維倩、連斐璠、江怡臻、高敏慧、洪佳君、唐慧琳、陳儀君、林裔綺、白珮茹、周雅玲、宋雨蓁Nikar．Falong、楊春妹。

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