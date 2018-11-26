恆春半島多名候選人遭收押 個個高票當選

林采穎遭收押仍拿下高票當選，陣營開心慶祝。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-11-26 21:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島這次選戰激烈，卻也傳出不少起候選人涉賄遭案件，不過這些失去主將的陣營相當爭氣，幾乎每一個都是該選區最高票當選，也顯示鄉村地區對於候選人遭收押的同情及不滿，對選舉反成強大助力而非阻力。

恆春半島長年來被認為是查賄重點區域，面對今年激烈選戰，恆春警分局也配合檢調全力查緝，選前共有縣議員候選人林采穎及車城鄉代候選人尤利智遭收押，還有一名恆春鎮鎮代候選人父親遭收押，一名鄉代候選人10萬元交保，但這幾人都順利高票當選。

其中認為「探病慰問禮被當成買票」的林采穎陣營，當晚得知以1639票痛擊轉換跑道的現任鄉長陳英銘超過589票，林采穎二哥林明德開心強調，感激鄉親未受21日遭收押的偵辦不公影響，相信司法能還她們清白。

另名遭收押的車城鄉代會副主席尤利智，選前22日遭收押，這次在該選區仍拿下512票的第二高票連任；此外，一名父親遭收押的鎮代候選人及一名涉及賄選交保的鄉代候選人，也都以超高票在該選區當選，引發地方不少討論，幾名「落選頭」的候選人，也頻頻透過各種管道，探詢當選人判刑確定後遞補的可能。

當地資深選戰觀察者「阿明」說，鄉村地區對於疑似賄選遭收押案件，並非先「討厭」該候選人，反而先臆測或不滿檢舉的「爪耙子」對手，緊接著大多會轉為同情遭收押的候選人，希望透過選票支持還他公道，反而常促成高票當選，不會考慮未來是否因判決當選無效的現象。

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