要求開放龍崎工廠 「最強里長」陳永和：先歸還路權

2018-11-26 20:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為環保而戰的無黨籍台南市長候選人陳永和，儘管這次仍無法突破藍、綠的夾擊，但在6搶1的戰局中，卻衝出第3高票，雖敗猶榮，被封為「最強里長」，他今天再度喊話，掩埋場址的龍崎工廠應儘速開放，「先歸還路權」，讓鄉親進入打掃，協助營造月世界自然地景公園，否則反對運動不會停止。

現任龍崎區牛埔里長陳永和，因不滿政府將在當地設置掩埋場，憤而「跳級」參選市長，全力守護家園，這次拿到逾11萬張選票，一戰成名。

7年來，陳永和抗爭掩埋場，老家在牛埔的永康區崑山國小退休校長陳泰祥，一路參與，攜手打拚，這次由他接棒參選里長，順利當選，扛下反對運動最前線的重任。

角逐市議員的許又仁，也全力投入反掩埋場行動，與陳永和、陳泰祥聯合抗爭，並稱「南關線3劍客」，捍衛鄉土的信念獲得認同，順利當選。

陳永和提到，興辦掩埋場計畫的歐欣環保公司，仍未支付政府合作協議的1.14億元，國家、土地是人民的，在交回之前，應先歸還路權，讓鄉親進入才是。

陳永和指出，近期內將邀集地方各界，公開宣示、要求，龍崎工廠儘速開放大門，讓他號召鄉親一起入內打掃環境，協助營造月世界公園，終結掩埋場計畫。

陳永和表示，選舉結果讓他心情很激動，待沈澱、平靜之後，將展開巡迴謝票行程，還是會自己開著宣傳車上路，用行動回應網友們的情義相挺，目前規劃路線中。

對於有民眾勸進他角逐立委，陳永和說「真的不再參選了」，但會堅守擔任台灣志工的承諾，服務社區、照顧弱勢，為環保繼續奮戰。

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