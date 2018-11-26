拚經濟！行政院將審「歡迎台商回台投資行動方案」

2018-11-26 21:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為因應美中貿易衝突，促成台商返台投資，行政院長賴清德今（26）日主持「加速投資台灣專案會議」，聽取國發會就「歡迎台商回台投資行動方案草案」第二次報告；賴揆指示，該方案將可迎接優質台商回台，帶動本土產業發展。

行政院表示，本方案以上次「加速投資台灣專案會議」指示事項進行修正，務期以廠商需求為導向，提供客製化服務，並縮短行政流程，加速台商落地生產，活絡國內經濟。

行政院指出，在單一窗口方面，本方案將由投資台灣事務所提供一條鞭的專人服務，打破以往政府被動等待廠商申請的模式，透過主動拜會廠商，由專人提供服務，以滿足企業投資的各面向需求，並簡化審核機制，使廠商能在最短時間內完工投產。

賴揆今日在會中指示，本方案將迎接優質台商返台，有助帶動本土產業共同發展，重塑上中下游產業供應鏈完整性，並提升整體經濟成長動能。

賴揆要求，請國發會依會議決議修訂方案內容後，提報11月29日行政院院會後對外公布，並印製成「歡迎台商回台投資手冊」，透過公協會送給每一位台商，提供最佳服務。

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