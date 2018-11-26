白沙鄉瓦硐村長選舉同票 抽籤決定

現任瓦硐村長吳清在，受到幸運之神眷顧，抽中當選籤。（記者劉禹慶攝）

2018-11-26 19:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選舉不是僅有實力，有時還要點手氣！今年澎湖五合一選舉競爭激烈，白沙鄉瓦硐村長選舉竟出現2人同票，前後任村長李江海、吳清在都是100票，今日在鄉公所二樓禮堂抽籤一決勝負，由後抽的現任村長吳清在幸運中籤，驚險連任。

曾連任4屆瓦硐村長的李江海今年再度出馬角逐，與現任當過2屆村長的吳清在硬碰硬，由於2人實力相當，開票結果不分勝負，都是100票，因此依照選罷法第67條規定2日內進行抽籤，今日下午在白沙鄉公所禮堂舉行，雙方雖是競爭對手，但見面兩人先握手致意，展現君子之爭的風度。

抽籤儀式先依選舉號次先抽順序籤，由李江海先抽，一抽出來就是未當選籤，確定由吳清在驚險連任，現場吳的親友歡聲雷動，而未抽到籤的李江海則默默離開，呈現幾家歡樂幾家愁的局面；幸運連任的吳清在表示，很高興有繼續為村民服務的機會，未來會更珍惜，同時也對李江海希望服務村民的精神相當感佩。

除了白沙瓦硐村長同票抽籤外，湖西鄉代表第二選區的候選人林若水獲得247票，僅以1票之差敗給陳邦基的248票，依法必須要提起選舉訴訟才能翻盤，林若水所屬的澎湖青年陣線表示，將在近期內開會決議下一步驟。

至於選舉當日地方報違規刊登候選人廣告案，澎湖縣選舉委員會表示，近期內將邀請違規當事者進行陳述說明，再召開委員會審查，決定相關裁罰金額。

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