吳佩芸提當選無效之訴 對手何文海：尊重

台中市第7選區（南屯區）市議員候選人吳佩芸以9票之差輸給現任議員何文海，將提出何文海當選無效之訴。（翻攝自吳佩芸臉書）

2018-11-26 20:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第7選區（南屯區）市議員候選人吳佩芸以9票之差輸給現任議員何文海，吳佩芸將提出何文海當選無效之訴。對此，何文海今日表示，他絕對尊重，將靜待驗票結果。

吳佩芸代表時代力量參選，因掛出露出肩膀以上的泳裝競選看板，吳佩芸對外表示，她與何文海7月同時出席某場餐會，何文海對她說「不如露出胸部」，讓她覺得被性騷擾。

何文海事後已公開道歉，議員選舉則以9票險勝吳佩芸，讓吳佩芸成為「落選頭」。

對於吳佩芸將提當選無效之訴，何文海今晚打破沉默，他再度澄清，當時只建議放大看板上頭與身體的比例，卻被轉化成建議露胸，他從未提過胸部一詞；而在吳佩芸因此事連開數場記者會拉抬聲勢後，對他的選情造成影響。

何文海也說，他再度說明當時情況，是為了捍衛自己與家人的名聲，他只贏9票，是個人不夠努力，也不擅長媒體炒作，一路挨著打，今對方提出當選無效之訴，他絕對尊重，因這是民主法治社會，將靜待驗票結果，也對辛苦的選務人員表達最大敬意。

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