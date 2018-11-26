當選版吳蕚洋？自己寫詞自己唱 鄉公所公務員成準鄉長

方冠丁和太太共同作詞，並在造勢晚會上帶著「新園我的愛」一曲，獲得鄉親共鳴。（記者陳彥廷攝）

2018-11-26 21:53

［記者陳彥廷／屏東報導］今天是選後首上班日，鄉鎮公所可謂「幾家歡樂幾家愁」，屏東縣的新園鄉公所成為民主聖地，原來是課員方冠丁參選鄉長，與現任鄉長陳武昌之弟陳武守及前台聯秘書長黃昭展競選，卻絲毫不落下風，以清新形象殺出重圍，獲9050票當選。

方冠丁以素人之姿投入選戰，挑戰民進黨籍陳武守及曾參選立委的無黨籍黃昭展，以「新園要改變」為競選主軸當選，今天選後首上班，已無假可請的方冠丁準時打卡，而同事中有人1個月後將要成為鄉長，公所內氣氛顯得相當微妙。

已深蹲新園鄉公所27年的方冠丁現職為秘書室總務，長年來累積人脈廣結善緣又無傳統政治派系包袱，同事對他的印象多以實在、形象清新居多，他以「揮別過去、改變現在、贏向未來」口號參選，成功獲鄉民支持。

方冠丁說，新園位處供水管線末端，平常日尖峰易無預警停水的問題困擾多年，上任除解決自來水供水問題，更要全面性檢討排水系統改善易淹之患，他並著墨文教議題，強調要重建鄉有圖書館並從小紮根文化教育。斯文有禮的他仍不改謙虛，就算有人要提前叫他鄉長，他還反請鄉親別這麼叫。

「有一個好所在，在下港的土地，伊的名，叫作新園…這是咱的家，這有咱的夢…。」今年全台選舉也因為歌曲炒熱，新園的選舉過程同樣也有「插曲」，有別於另外兩候選人請來歌星造勢，方冠丁夫妻選前共同作詞「新園我的愛」1曲，並在晚會主動帶唱，充滿鄉土情懷的歌詞平易近人，連小朋友都朗朗上口，溫馨氣氛頗受歡迎，與台北市長落選人吳蕚洋高唱「愛江山更愛美人」而爆紅有異曲同工之妙，且方冠丁斯文、頭頂白髮並戴著粗框眼鏡，外型與吳蕚洋也有幾分相似，就有人打趣他是「當選版吳蕚洋」。

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