用生命當市長！林智堅連任成功將持續建設光榮城市

高票連任成功的新竹市長林智堅說，四年來，他用生命在當全民市長，接下來4年會持續建設，並提高就業投資環境，繼續用生命奉獻給他最愛的新竹市。（記者洪美秀攝）

2018-11-26 23:22

［記者洪美秀／新竹報導］以10萬7612票高票連任的新竹市長林智堅，是民進黨在新竹市有史以來拿到最高票且連任的市長，自許「全民市長」的林智堅，施政以民意為依歸，4年來「用生命當市長」，對接下來的4年，「市民第一、建設優先、初衷不變」是他的施政方向，將持續建設、以市民需求為首要，讓竹市繼續成為幸福、光榮城市。

較本屆多出3萬多張選票的支持，林智堅受訪時展露自信，感謝市民對他的肯定，他說「建設才是王道」，市民都期待看到城市的進步與改變，而他在競選連任時，以不抹黑、不攻擊、不造謠、要建設的「三不一要」為出發點，獲得市民認同。

除展現「建設」政績，林智堅說，此次競選連任，團隊運用創新及網路的競選方式，例如每晚的「小智日常」直播打動年輕族群，更因讓平均23到25歲的年輕人參與選戰操作策略，讓他能掌握年輕族群喜歡的互動模式，也因此打破竹市過去「藍大於綠」的政治版圖。

對於獲近半的得票數，林智堅說，接下來他會以「市民第一、建設優先、初衷不變」為原則，持續建設，包括推動36公頃「竹科X」科技廊帶和香山工業區升級為精密機械園區，期許創造更多就業與投資環境，除讓竹科產業升級，也要帶動香山區的整體發展。

林智堅說，競選期間多次與竹科廠商午餐對話時，發現竹科人對交通、教育和藝文活動很關心，未來他也會持續推動大車站計畫，期許能在他任內的4年看到「大車站」計畫動工，而「大新竹輕軌」計畫，更是竹科人關心的，他會透過縣市對話平台，與新竹縣合力推動。

此外，教育方面，除繼續推動新校園運動，他說，將積極爭取「總圖書館」重建經費，讓竹市不僅有科技，更是座文化城市，且會舉辦優質讓市民有感的藝文活動，滿足新竹人的藝文需求。

林智堅說，民意是施政者推動市政的依據，他會以穩健、創新的施政方向，繼續推動建設。

對於民進黨在市議員選舉未能如預期，林智堅說，他尊重民意民主選舉的結果，對市議會的態度就是溝通與尊重，只要是對市民好的，他就會溝通與對話，讓市政的推動更加順利。

林智堅說，推動市政要穩健與循序漸進，如今市民賦予他再4年的時間，他會繼續用生命當市長，將人生最成熟的階段奉獻給最愛的新竹市。

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