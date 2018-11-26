里長選舉同票抽籤 落選者先恭喜後聲請驗票

高雄市內門區光興里長選舉出現同票數，今天抽籤決定當選名單，第二順位抽籤的陳德旺，反而抽中「當選」籤單。（記者蘇福男攝）

2018-11-26 18:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市內門區光興里長選舉出現同票數，兩位候選人依「選罷法」今天抽籤決定當選名單，結果先抽籤的林忠順反而抽中「未當選」籤，林先向對手陳德旺握手致意恭喜，隨後表示將聲請驗票。

內門區光興里長選舉結果，候選人陳德旺與林忠順各獲281票，高市選委會今天依「選罷法」辦理抽籤，抽籤分兩階段，第一階段先進行順序籤，第二階段才是當選籤，林忠順抽到第一順位抽籤，他隨即上台抽籤，結果卻意外抽中「未當選」的籤單。

林忠順得知落選後，展現民主風度，主動走向對手陳德旺跟他握手致意，並說恭喜，不過考慮之後決定聘請律師，林忠順說，他尊重投票與抽籤結果，但將向選委會聲請驗票。

陳德旺說，他原本以為自己第二順位抽籤，應該與里長職務無望，沒想到結果大逆轉，令他感到相當意外，過程有如洗三溫暖。

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