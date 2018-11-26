綠營兵敗如山倒 國安局長：不影響台美關係

2018-11-26 20:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕九合一大選落幕，民進黨痛失七個執政縣市，其他國家亦關注我國選舉結果。對此，立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長彭勝竹報告明年度預算案、列席備詢，但朝野立委皆對此次選舉表達關心。國民黨立委江啟臣問，此次選舉結果，對於台美關係有無變化？彭勝竹表示，兩國關係並無改變。

除了外國反映，政府、立委在選前也多次提及中國假訊息對我選舉產生的潛在影響，調查局長呂文忠曾在今年十月透露，調查局搜集卅三件中國金援台灣大選的類似情資。國民黨立委李彥秀今質詢時，詢問相關案件調查進度。但國安局第三處處長王春益表示，案件偵辦由檢調處理，但偵查不公開，調查局也未告訴國安局。

國民黨立委呂玉玲質詢時問，執政黨曾言，中國會在我國選舉時，密集地以假訊息、假新聞干擾，有無此情形發生？彭勝竹表示，這件事是有的，類似訊息包括謊稱總統蔡英文說要租借太平島、禁止漁民去釣魚台等。不過，彭勝竹始終未透露中國介入我國選舉的情資數量。

呂玉玲也問，今年選舉縣市長、議員、村里長有無「被中共所培植的親中勢力」？彭勝竹回答，「到目前為止沒有看到」。

民進黨立委羅致政表示，中國「解放軍戰略支援部隊」將中國各軍區、參謀部的組織結合，並納入太空、網路，等於將情報、航天、電管、網路作戰、電戰與指管都納入，助其相關戰力整合提升，而中國運用情報作為網路攻擊一部分，是我國須面對的問題。

國安局第五處處長張晏碩表示，我國防衛中共戰力、境外敵對勢力網軍，主要由行政院資通安全處擔任秘書負責，並在資通安全會報體制下納編各單位。但國安局負責網駭情資提供，形成聯防機制。

但羅致政質疑，從此次選舉過程可見，對於IP設在國外，以及大批網軍、假訊息充斥的相關情形，民眾感覺政府束手無策。他呼籲，對於各種國安狀況想定，盼國安局別推給政院資安處、國防部，而如遭遇「反守為攻」之時，我們負責「攻」的是哪個單位，都是很大的問題。

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