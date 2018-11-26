主風泵異常仍發車 黃國昌痛批草菅人命

時代力量立委黃國昌（左二）開記者會痛批普悠瑪事故調查報告「避重就輕」。 （記者謝君臨攝）

2018-11-26 20:22

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院今針對普悠瑪翻覆事故召開記者會，指包括人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等均有問題；對此，時代力量立委黃國昌下午開記者會痛批，列車的主風泵在發車前就沒有正常運作，為何還發車？根本就是草菅人命，許多關鍵問題都未清楚說明，究責名單也沒公佈，呼籲政府應給家屬交代。

黃國昌表示，行政院的調查報告在關鍵部分都未清楚說明，也沒交代誰該負責，整個報告的輪廓，跟他之前在立法院交通委員會質詢時幾乎相同；針對主風泵到ATP沒有連線，報告有提出說明，但最讓大家沒辦法理解的，是在列車出發前，主風泵已停機，沒有正常運作，「為什麼還發車？這是在草菅人命嗎？」

黃國昌痛批，主風泵會跟煞車系統連結，這是攸關列車能否順利煞車非常關鍵的裝置，怎麼會在出發前發現沒辦法運作，竟還讓列車上路，「這是誰做的決定？這是台鐵的SOP嗎？」更誇張的是，台鐵說要找出主風泵未運作的原因，所以現在還沒找出來？那現在在跑的普悠瑪列車，是拿乘客的生命安全開玩笑嗎？

黃國昌指出，發生事故的普悠瑪，本來在8月要進行6年一次的4A大保養，但根本沒有做，直到被揭發後，台鐵才說保養時程有另做更動，是在9月底做的，但台鐵在9月編定的維修保養紀錄，跟他事後再去調取實際進廠保養的車輛，兩者根本對不起來，顯示台鐵事先該做的沒做，事後才片面變更維修表。

黃國昌拿出數據，指主風泵異常整整4頁A4紙，全都是普悠瑪的車子，台鐵今又說ATP系統沒有連線監視系統，但「這是事故後才發現的嗎？」在行車調度中心，每個普悠瑪司機早就知道，請問台鐵為什麼沒把它接上，當初台鐵曾說接上去也沒用，訊號太多無法判讀，那現在接上去了，就有辦法判讀？

黃國昌說，目前台鐵、交通部跟家屬約12月3日，要再次針對善後事宜進行協商，請交通部長協同台鐵局長可以做決策的人出席，不要讓家屬在一次又一次無意義的協商中更加悲傷，並請台鐵確實履行過去做的承諾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/