俄國強押烏克蘭艦艇 醫師作家：台灣人應為借鏡

烏克蘭25日指控俄羅斯以武力奪取烏國海軍艦艇，但俄國聲稱烏國海軍非法進入該水域，才會扣押艦艇，讓兩國關係緊張，也引發國際關注。圖為兩國發生爭執的水域。（美聯社）

2018-11-26 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯25日強硬俘虜3艘烏克蘭海軍艦艇，兩國關係再度緊張，也引發國際關注。對此，曾任醫師的作家蔡依橙認為，這事對台灣人有很大意義，但一直沒被提到，「很可惜」！

蔡依橙在臉書發文指出，蘇聯解體時，烏克蘭擁有約3000顆原子彈，當時他們一直猶豫，是要保留著，以維護國家獨立，還是乾脆交給俄羅斯保管，並部分銷毀，換取「和平協議」，永保安康。兩國一度起爭執，更因為他國介入關係一度惡劣。

核彈運出去 金援會進來 烏克蘭發大財

他說，烏克蘭人跟俄羅斯人都是東斯拉夫人，當時「都是斯拉夫人，不要分那麼細」、「兩羅斯一家親」的輿論占上風，加上大國用經濟補助利誘之，「核彈運出去，金援會進來，烏克蘭發大財」，所以烏克蘭處理掉境內原子彈，換來3億美元的補助，與俄羅斯的「和平協議」。

和平維持了幾年，俄國逐漸滲透東烏克蘭，外界猜測可能與俄國曾被歐洲侵略有關，因為拿下烏克蘭就可以「多一塊可以焦土拖延的土地」，「就像中國堅持拿住西藏以防印度一樣」。

蔡依橙說，如果不想當別人的防火牆，「很簡單，學以色列就行」，拿出生存的意志，發展國防，不管別人怎麼說，清楚理解「生存才是硬道理」，人家不敢欺負你，國際上才有尊嚴，「用尊嚴掙到的錢，才是真正世世代代能享受的錢」。

蔡依橙也指出，期待台灣的國民教育，能讓孩子懂得關心國際政治，也認識真正的世界歷史，才能培養新一代的海島國際人才。

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