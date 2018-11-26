同票抽籤抽到不當選 竹市新光里長候選人將聲請驗票

2018-11-26 19:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市122個里長選舉結果出爐，其中東區新光里長選舉因出現同票數僵局，區公所今天抽籤決定勝負，唯一到場的候選人張進謀抽到不當選票，但高喊「抗議」，質疑開票時有選務人員將廢票認定是對手的有效票，將向法院聲請重新驗票釐清真相。

新光里長選舉登記號次1號的張進謀今天到場參與抽籤，2號何智昌未出席，由東區區長賴榮光代抽，張進謀率先抽籤，結果抽到不當選籤票，張對結果不滿拒絕簽名，並大喊「抗議！」

據悉，張進謀質疑新光里3個投開票所，其中有1張票剛好蓋在1號和2號的圈選框間，被選務人員認定是對手的有效票，才會變同票，因此將聲請第119、120、121投開票所重新驗票。

新竹市選委會表示，抽籤程序依法辦理，候選人有異議，可逕行提出，也有權向法院聲請驗票，選委會將尊重法院的勘驗與認定。

新竹市里長選舉結果，有90個里長連任成功，其中女性里長有19人、男性里長103人，有48個里是同額競選，競爭最激烈的士林里和中雅里，原都有5人爭搶，但結果都由現任者獲勝繼續連任。

最資深里長之一的長和里里長楊金土因同額競選、已是11連霸，楊金土從第11屆里長補選後，到此次第21屆里長因同額競選，已連任11屆里長，是竹市連任最多次的資深里長，楊金土也是長和宮主任委員，長期投入里政服務，獲里民肯定。另資深女里長豐功里長翁秀瓊也10連霸、中隘里長邱煥彬則是8連霸。

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