鄭文燦被點名接民進黨代理主席 恐得面臨這場艱困一戰...

比上屆多得五萬票、高票連任的桃園市長鄭文燦（前排右二），傳出民進黨內已有共識，將推派他出任代理黨主席一職。（記者周敏鴻攝）

2018-11-26 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕本次九合一大選結果出爐，執政的民進黨遭逢重大挫敗，身兼黨主席的總統蔡英文第一時間宣布請辭，外界則認為高票連任桃園市長的鄭文燦接任民進黨主席呼聲最高，雖然他上午表示「會再跟黨內各方面意見領袖商量」，但傳出民進黨內已有共識，將推派鄭文燦出任代理黨主席一職。

民進黨立法院黨團幹事長、立委李俊俋在選後於臉書貼文表示，「讓中生代承擔更大的責任」，外界認為，能承擔責任的中生代，代表人物就是鄭文燦，也認為他接任民進黨主席的呼聲最高，但鄭文燦則低調表示，未來會再跟黨內各方面意見領袖商量此事。

根據網媒《放言》報導，九合一選舉大敗後，民進黨將在28日舉辦中常會，黨中央核心人士目前已有共識，將推派高票連任桃園市長的鄭文燦擔任代理黨主席，希望儘快推動黨內改組。

黨內人士透露，鄭文燦若接任代理黨主席後，將不會「列名參選黨主席」，未來將面臨5席區域立委改選的艱困戰役，如何守住原有的2席（姚文智、黃偉哲）並搶攻新席次，將是他接下來最大的挑戰。

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