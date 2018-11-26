被民進黨內罵累了？ 陳景峻：應該要休息一下

台北市副市長陳景峻今出面受訪坦言想休息一下。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-26 17:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲僅以三千多票差距驚險連任成功，卻傳出民進黨籍副市長陳景峻有意「卸甲歸田」，請辭副市長職務。陳景峻今出面受訪坦言，在這次選戰中，他不只被深綠罵死了，還得面對黨內同志揚言要開除他黨籍等聲音，自認身為副市長，在市長有難的時候當然應該站出來，不過他沒有正面回應是不是累了，僅說：「太太也退休了，總不能還一直工作，應該要休息一下。」

柯市府將在12月18日總辭，民進黨籍副市長陳景峻今受訪被問及未來動向時，面露尷尬苦笑說「哇，這好敏感喔」，接著坦言，自己的確想休息，當時民進黨提名姚文智參選台北市長，他就有意趁機休息放空一下，但柯文哲拜託他留下來幫忙，既然現在選戰打完了，他也該休息一下。

至於柯綠之間是否仍有合作空間？陳景峻強調，民進黨在中央執政，地方政府還是要跟中央合作，況且柯文哲當初是民進黨支持而出的白色力量，即使近一年來雙方在政策和想法上不同調，有些誤會應該大家坐下來，透過溝通解決誤會。

陳景峻直言，這段期間一直在處理白綠之間的一個溝通，可是這次因為選舉的關係，他也被那些民進黨深綠罵死了，「甚至叫我退黨，要開除我黨籍等」，但他認為做人要有情有義，既然他是副市長，在市長有難的時候當然要跳出來。

對於「是否累了？」、「還會接下其他職務嗎？」等提問，陳景峻沒有正面回應，他只笑說孩子都大了，擔任教師的太太也退休了，並勸他總不能一直工作，應該要休息一下。

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