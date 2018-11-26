別再說1號是簽王 雲林抽中「這號」的縣議員候選人全當選

2018-11-26 18:23

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕別再說1號是簽王了，雲林縣6個縣議員選區75位縣議員候選人中，抽中1號的只有1人當選，真正的簽王其實是2號，6個抽中2號的縣議員候選人全部當選。

每次選舉時幾乎所有候選人都期待自己抽中1號，1號數十年來都被稱為簽王，但這次選舉在雲林縣卻不然，縣議員6個選區抽中1號的有5個落選，只有第六選區的1號候選人黃美蘭一人當選，看來1號至少在雲林縣這次選舉絕對不是簽王。

真正的簽王是2號，縣議員六選個區只要是抽中2號的全部當選，包括第一選區廖郁賢，第二選區陳樹吉，第三選區黃凱，第四選區廖秋萍，第五選區林深，以及第六選區翁水上，他們都抽中2號，6人全部當選。在雲林，2號若不是簽王誰才是簽王？

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